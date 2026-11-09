Tragedia sulla Statale 107: auto precipita nel canale, muore un 36enne

Una tragica fatalità ha spezzato una vita umana nelle prime ore di sabato 7 novembre 2026. Un giovane di 36 anni, originario di Lauria (Potenza), ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a Scalea, lungo la Strada Statale 107.

​La dinamica dell’incidente

​Intorno alla mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della sua Fiat Panda mentre transitava su Viale Europa. L’auto ha improvvisamente deviato la traiettoria, scavalcato l’intersezione con Viale Mediterraneo e sfondato il guardrail metallico, precipitando nel sottostante canale Tirello.

​La vettura si è ribaltata durante la caduta, intrappolando il giovane in una posizione critica che ha reso estremamente difficoltosi i primi soccorsi.

​I soccorsi e le indagini

​Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri, operando in condizioni difficili a causa della forte pioggia in corso. Purtroppo, nonostante ogni tentativo di rianimazione, per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

​I vigili del fuoco hanno perlustrato l’area del canale escludendo il coinvolgimento di altri veicoli o persone. Le operazioni di recupero della carcassa dell’auto, tramite una gru, si sono protratte fino alle prime ore del mattino, quando la viabilità è stata regolarmente ripristinata.

​L’allarme sicurezza sulla Statale 107

​Il dramma riaccende i riflettori sulla sicurezza della Statale 107, arteria strategica che attraversa la Calabria da ovest a est. Il tratto è tristemente noto per l’alto numero di sinistri, spesso causati da un mix di fattori: velocità, disattenzione e condizioni meteorologiche avverse che, specie in presenza di maltempo, rendono la strada particolarmente rischiosa per gli automobilisti.