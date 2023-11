Tragica fine per un 18enne, si impicca nella sua abitazione

Frequentava l’Istituto Industriale di Catanzaro. E’ il secondo caso di suicidio di uno studente dello “Scalfaro”

Per la seconda volta nell’arco di un anno, l’istituto industriale del capoluogo calabrese viene travolto da un dramma simile: solo qualche mese fa, un altro studente dello “Scalfaro” si era tolto la vita gettandosi dal ponte “Morandi”.

Aveva soli 18 anni; ha spento il suo sorriso per sempre, schiacciato sotto chissà quali spettri che si saranno insinuati nella sua mente all’oscuro di tutti e lasciando dietro di sè una scia di dolore immenso tra tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e amarlo durante il suo troppo breve percorso di vita terrena togliendosi la tenera vita nella sua abitazione di Cicala.

Sconvolti i docenti della scuola: il ragazzo era ritenuto brillante negli studi Allegro e appassionato in tutto ciò che seguiva. Sempre avanti nelle materie trattate a scuola, punto di riferimento per professori e compagni e motivo di orgoglio per la famiglia. Coinvolgente e trainante.

Un grosso fiocco nero è stato postato sulla pagina Facebook dell’Istituto scolastico che frequentava, sotto un lunghissimo elenco di “perchè” lasciati dai compagni tra lacrime e dolore.