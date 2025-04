Tragica morte di un operaio originario di Santa Caterina dello Ionio: è stato travolto da un armadio blindato

Francesco Procopio, 57 anni, originario di Santa Caterina dello Ionio e residente a Torino, è morto nella mattinata di ieri, lunedì 31 marzo 2025, in un incidente sul lavoro avvenuto nella ditta Greenthesis, all’interno del complesso del Sito interporto di Orbassano, dove lavorava come impiegato.

Dalle prime informazioni, il 57enne dipendente dell’azienda è stato travolto da un pesante armadio. Sull’accaduto non ci sarebbero testimoni. Il lavoratore è stato trovato schiacciato e le porte erano aperte. È come se, aprendole, l’armadio sia caduto in avanti senza lasciare scampo all’uomo.

Inutili tutti i soccorsi dei sanitari, che hanno constatato il decesso sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To3, che indagano sull’accaduto.

Procopio lascia la moglie e un figlio di 16 anni. Era un dipendente storico dell’azienda, benvoluto da tutti i colleghi che lo avevano eletto di recente rappresentante sindacale.