Tragico incidente, 17enne di origini calabresi perde la vita

Si chiamava Edoardo Divino e aveva solo 17 anni il giovane ragazzo di origini calabresi che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale verificatosi nei pressi della città di Roma.

Il sinistro si è verificato precisamente in via Acqua Acetosa Ostiense, in zona Eur-Laurentina. A bordo di una Fiat Panda stavano viaggiando 5 ragazzi, fra cui il 17enne, che per cause ancora in corso di accertamento si è andata a scontrare contro un albero.

L’impatto è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Per gli altri quattro ragazzi invece è stato necessario il trasporto d’urgenze in ospedale. Il padre di Edoardo è originario di Marina di Gioiosa Jonica, mentre la madre di Mammola.