Tragico incidente, 44enne si ribalta con il trattore e muore sul colpo

Un uomo di 44 anni, M. C., ha perso la vita mentre a bordo di un trattore stava curando un terreno di famiglia. L’incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì nel Comune di Casabona, in provincia di Crotone.

Secondo quanto si apprende la vittima era un ingegnere che era tornato nel suo comune natale da Padova in occasione delle vacanze estive.

Il mezzo che il 44enne stava conducendo per arare il campo, per cause ancora sconosciute, si è improvvisamente ribaltato con l’uomo, che è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione di Casabona.