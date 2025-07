Tragico incidente a Catanzaro, muoiono padre e figlia di 8 anni

Un uomo di 35 anni e la figlia di 8 anni sono morti oggi pomeriggio a Catanzaro in uno scontro tra la loro auto e un altro veicolo.

L’incidente si è verificato in viale Emilia, in zona sud. Sul posto sono presenti i carabinieri della locale compagnia e la polizia locale per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, le due auto – una Volkswagen Golf e una Fiat Panda – viaggiavano in opposto senso di marcia quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate in collisione. A bordo della Golf il padre con la figlia, entrambi morti sul colpo.

Nella Fiat sono rimasti feriti i due passeggeri, trasportati all’ospedale di Catanzaro. Sul posto sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco del comando centrale e del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza i due mezzi e assicurare la circolazione stradale.