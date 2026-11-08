​Tragico incidente domestico nel catanzarese: pensionato muore cadendo da una scala mentre pota un albero

Drammatico incidente domestico nella mattinata di ieri a Sellia Marina, dove un pensionato di circa settant’anni ha perso la vita in seguito a una rovinosa caduta nel giardino della propria abitazione.

​Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava su una scala per effettuare alcuni lavori di potatura di un albero quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra.

Nel violento impatto con il suolo, l’uomo avrebbe sbattuto la testa in modo grave, un trauma che non gli avrebbe lasciato scampo, provocandone il decesso sul colpo.

​L’allarme è scattato tempestivamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e i Carabinieri della locale stazione.

Nonostante il rapido intervento del personale medico, per il pensionato purtroppo non c’è stato nulla da fare; i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

​Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire tutti i dettagli di questa tragica fatalità che ha scosso la comunità locale.