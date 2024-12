Tragico incidente in autostrada, una mamma con la sua bimba perdono la vita. 8 feriti

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari, è impegnata dalle ore 18.40 circa per incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo corsia nord in prossimità dello svincolo di Mormanno.

Tragico il bilancio del sinistro, coinvolte 11 autovetture, un autoarticolato, un pullman ed un furgone. Due deceduti, una mamma con la sua bimba; otto feriti.

L’autobus coinvolto in modo lieve per cui non si segnalano feriti gravi a bordo.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i feriti che venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera nonché alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli.

Sul posto sopraggiunta anche la squadra del Comando di Potenza distaccamento di Lauria . Intervento in atto.