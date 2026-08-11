Tragico incidente in Calabria: muore soccorritore del 118. In rianimazione un 13enne in bici elettrica

​Non ce l’ha fatta Giuseppe Alviano, l’autista del 118 dell’ospedale di Vibo Valentia rimasto coinvolto in un grave incidente stradale domenica scorsa nel territorio comunale di Briatico.

Il quarantenne è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Catanzaro, dove si trovava ricoverato in prognosi riservata a causa delle severe lesioni riportate nello scontro.

L’uomo si stava recando al lavoro verso l’ospedale di Tropea a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’autovettura proveniente dalla corsia opposta.

Il quadro clinico è apparso immediatamente critico, rendendo necessario il tempestivo trasferimento in elisoccorso presso il presidio ospedaliero del capoluogo regionale, dove nelle ultime ore il suo cuore ha smesso di battere.

​La viabilità della provincia di Vibo Valentia si conferma purtroppo teatro di ore drammatiche. In un secondo sinistro si registrano ore di forte apprensione per un bambino di 13 anni, rimasto ferito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta elettrica nella frazione Zammarò di San Gregorio d’Ippona.

​Il giovanissimo è andato a impattare contro un’auto. Soccorso sul posto, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso tramite elisoccorso dall’ospedale di Vibo a quello di Catanzaro, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le sue condizioni restano gravi e la situazione viene monitorata costantemente dai sanitari. Sulle dinamiche e sulle eventuali responsabilità di quest’ultimo impatto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.