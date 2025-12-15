Tragico incidente in Calabria sulla SP 263, una persona perde la vita

Nelle prime ore della giornata odierna, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, sono intervenuti a seguito di un grave incidente stradale verificatosi sulla Strada Provinciale 263, all’altezza dell’incrocio per Cerchiara di Calabria.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi: un autoarticolato e un’autovettura Fiat Punto. A seguito dell’impatto, il conducente dell’autovettura ha perso la vita, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e al recupero della vittima rimasta incastrata tra le lamiere.

Il conducente dell’autoarticolato è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118 SUEM e trasportato presso l’ospedale di Castrovillari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e il personale sanitario del 118 SUEM per i rilievi di competenza e la gestione dell’emergenza.

La Strada Provinciale 263 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza.