Tragico incidente in Emilia Romagna, morto un giovane motociclista calabrese

Incidente mortale ieri pomeriggio lunga la Futa, nel territorio di Pianoro Vecchio, in località Zula.

A perdere la vita Pasquale Cesario, nato a Castrovillari ma residente a Bologna, 27 anni, che viaggiava in sella a una Honda Hornet 600 e che, da una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail, anche se la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto non appena è stato lanciato l’allarme.

In volo anche l’elisoccorso, atterrato poco distante, ma il 118 sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. (bolognatoday.it)