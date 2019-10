Tragico incidente in un cantiere, operaio precipita da un’impalcatura e muore

Tragico incidente a San Mauro Marchesato nell’entroterra crotonese. Un 48enne del posto che stava lavorando in un cantiere edile privato è deceduto a causa di un caduta da un’impalcatura alta quindici metri.

È accaduto in mattinata nel piccolo centro collinare del Marchesato. Appena ricevuta la segnalazione dell’incidente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell’ospedale di Crotone.

È stato allertato anche l’elisoccorso, ma tutto è stato vano: il 48enne è spirato per la gravita delle ferite riportate. Sull’accaduto procedono per il momento i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro competente per territorio.