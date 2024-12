Tragico incidente nel catanzarese: finisce con l’auto in un burrone, muore anziano di 82 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri in località Serre a Simeri Crichi che non ha lasciato scampo ad un uomo di 82 anni.

Giuseppe Quaranta, è sarebbe precipitato, per cause in corso d’accertamento, con la propria auto in un burrone lungo una strada di campagna facendo un volo di 30 metri.

Era uscito nel pomeriggio e i familiari non vedendolo rientrare in serata hanno lanciato l’allarme.

Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche fino a quando non hanno trovato l’auto e poi, il corpo senza vita dell’uomo.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di competenza. Il corpo dell’uomo, su disposizione del magistrato di turno, è stato restituito ai familiari.