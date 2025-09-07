Tragico incidente nella notte sulla Statale 106, muore un ventunenne



Un tragico incidente stradale avvenuto nella notte ha spezzato la vita di un giovane di 21 anni, Giovanni Iacoi, originario di Mirto Crosia.

Lo scontro, verificatosi intorno alle 2:00 di questa mattina lungo la Strada Statale 106 “Jonica”, nel tratto tra gli svincoli di Mirto Crosia e Rossano, ha coinvolto due autovetture: una Mercedes e una Ford Fiesta.

L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al giovane, che è deceduto sul colpo. Un’altra persona, un cittadino straniero, è rimasto gravemente ferito ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino.

Le sue condizioni restano critiche.

​A seguito dell’incidente, la circolazione sulla Statale 106 è stata interrotta in entrambe le direzioni per diverse ore.

Le autorità hanno istituito delle deviazioni per permettere ai soccorritori e alle forze dell’ordine di operare in sicurezza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i tecnici Anas per gestire l’emergenza, effettuare i rilievi necessari e ripristinare la viabilità.

Le indagini sono in corso per accertare la dinamica esatta dello schianto e le cause che hanno portato a questo fatale epilogo.