Tragico incidente nella notte sulla Statale 18, ciclista perde la vita

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Falerna poco prima della mezzanotte, quando un giovane ciclista ha perso la vita dopo essere stato travolto da un veicolo mentre percorreva la Strada Statale 18. L’impatto, di estrema violenza, non ha lasciato scampo al ragazzo.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma le prime ricostruzioni indicano che il giovane, la cui identità non è stata ancora divulgata, stava transitando in bicicletta lungo la trafficata arteria quando è avvenuto il sinistro.

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Il personale del 118 è giunto rapidamente sul luogo dell’impatto, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sono in corso i rilievi e la raccolta di testimonianze che possano chiarire come si siano svolti i fatti.