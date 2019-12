Tragico incidente stradale in Sicilia, muore un 75enne catanzarese

Drammatico incidente in Sicilia in cui trova la morte Vincenzo Nicoletti, originario di Catanzaro con un passato anche in politica. L’incidente stradale è avvenuto nel Palermitano dove un suv Nissan Qashqai e un autocarro si sono scontrati, per cause in via di accertamento anche se si sospetta che i conducenti possano aver perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia e dal nevischio.

I due mezzi al momento dello scontro stavano percorrendo l’autostrada Palermo-Messina in direzione Palermo all’altezza di Cefalù. Secondo una prima ricostruzione, il suv è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante e il conducente, Vincenzo Nicoletti, 75enne è morto sul colpo. Ferito in modo grave anche il figlio che era seduto sul sedile lato passeggero.

Dopo il primo soccorso da parte dei sanitari del 118 l’uomo è stato condotto all’ospedale Giglio di Cefalù in codice rosso e qui ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, che lavorato per circa tre ore per estrarre i corpi delle lamiere e rimuovere i mezzi dalla carreggiata.