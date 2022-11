Tragico incidente stradale, muore un centauro di 60 anni

Nel pomeriggio di ieri a Catona, in provincia di Reggio Calabria, si è verificato un grave incidente che ha visto coinvolti un motociclo di grossa cilindrata ed un’autovettura.

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Pronto Intervento della Polizia Locale che sono state costrette a richiedere il qualificato ausilio dei Vigili del Fuoco in quanto la conducente dell’autovettura, una donna di 76 anni, era rimasta intrappolata nell’abitacolo.

A nulla è valsa, per il centauro, la corsa in ospedale al Gom di Reggio Calabria, dove il motociclista era ricoverato da ieri sera in prognosi riservata. Stamane la notizia: il 60enne N. A., in sella – al momento del tragico imbatto alla sua moto – non ce l’ha fatta.