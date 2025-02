Tragico incidente sul lavoro a Siracusa, muore un 26enne calabrese

È morto tre giorni dopo l’incidente Raffaele Sicari, l’operaio 26enne che l’11 febbraio si è ferito mentre stava lavorando a Siracusa.

Per cause ancora da accertare un mezzo pesante avrebbe urtato il braccio meccanico alla fine del quale si trova il cestello, dentro il quale Sicari – originario della Calabria – si trovava per dei lavori di riparazione dell’illuminazione pubblica.

Dopo l’urto il 26enne è caduto e ha riportato lesioni molto gravi. L’incidente è avvenuto in via Piave.

Sicari è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa e dopo tre giorni è morto.