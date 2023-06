Tragico incidente sul lavoro, agricoltore muore schiacciato dal proprio trattore

Tragico incidente sul lavoro ieri sera nelle campagne tra Verzino e Savelli, nell’Alto Crotonese. Un agricoltore di 64 anni, Salvatore Favaro, residente nel centro collinare presilano, è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto al suo trattore.

A parte la causa accidentale dell’accaduto, non sono ancora chiare le dinamiche dell’episodio costato la vita al 64enne che lascia moglie e due figli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Verzino e poi i colleghi del Nucleo operativo della Compagnia di Cirò Marina che si occuperanno degli accertamenti investigativi.

Pare che il trattore condotto da Favaro si sia ribaltato schiacciando il malcapitato che non ha avuto scampo. Il fatto è avvenuto nei pressi del torrente Senapite in territorio di Savelli. L’accaduto ha destato sconcerto ed emozione in paese.