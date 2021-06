Ennesimo incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio di oggi, un uomo di 65 anni, G.F.G., è rimasto schiacciato dalla motozappa che stava guidando mentre lavora un suo appezzamento di terra ed è morto.

Il fatto è accaduto nel comune di Falerna. Inutili i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto.