A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 87,800, è temporaneamente chiusa – in entrambe le direzioni – la strada statale 107 “Silana Crotonese” nel comune di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.

Nel sinistro, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti due veicoli. Nell’impatto, una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Il traffico al momento viene deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto.