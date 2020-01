Tragico incidente sulla Ss 106, pedone travolto e ucciso da un’auto

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica l’ennesimo gravissimo tragico incidente avvenuto sulla SS 106 altezza del km 42 nel comune di Bova Marina.

Nell’incidente ha perso la vita un uomo che si accingeva ad attraversare a piedi la strada quando un’autovettura che marciava, per quanto si è saputo a velocità regolare, alla cui guida si trovava una donna è stato investito. La donna al volante é subito scesa dalla macchina per chiedere aiuto ed è stato prontamente chiamato il servizio sanitario del 118 che giunto subito sul posto il personale medico non ha potuto fare altro che accertare il decesso.

Anche la donna visibilmente in stato di shock è stata soccorsa dagli stessi sanitari del 118. Ulteriori informazioni saranno rese note nella prossime ore. L’Associazione ringrazia chi ha segnalato l’incidente inviandoci le foto coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106.