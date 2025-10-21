Tragico incidente sulla SS 682 “Jonio Tirreno”: Due vittime e un ferito grave, chiuso il tratto a Gioiosa Jonica

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’, nel territorio comunale di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

Il sinistro ha provocato la morte di due persone e il ferimento grave di una terza, trasportata d’urgenza in elisoccorso dal personale del 118.

​L’incidente, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, si è verificato precisamente in prossimità del km 35,150 della statale.

A seguito dell’accaduto e per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto di strada è stato provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

​Sul luogo sono immediatamente intervenute le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 con l’elisoccorso e le Forze dell’Ordine.

Le autorità stanno lavorando per completare i rilievi e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

​Al momento, la viabilità è gestita attraverso deviazioni sul posto, con il traffico indirizzato sulla rete stradale locale, seguendo le indicazioni fornite.