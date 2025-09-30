Tragico incidente sulla SS106: muore un uomo di 64 anni, ferito un bambino

Ancora un drammatico bilancio di vittime sulla famigerata Statale 106 “Jonica”. Un uomo di 64 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di domenica nel territorio della Locride, mentre un bambino è rimasto ferito, trasportato d’urgenza in ospedale.

​Lo scontro, le cui dinamiche sono ancora in fase di ricostruzione, si è verificato lungo l’arteria stradale, tristemente nota come la “strada della morte” per l’elevato numero di incidenti mortali che vi si registrano ogni anno. La dinamica esatta dell’accaduto resta al vaglio delle autorità.

​Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 64enne. Le sue iniziali, secondo quanto trapelato, sarebbero F.P.

L’uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

​Il ferito, un bambino, è stato soccorso sul posto e, considerate le sue condizioni, è stato disposto il suo trasferimento al Grande Ospedale Metropolitano (Gom) di Reggio Calabria per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono in corso di valutazione da parte dei medici.

Presenti sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Le operazioni hanno richiesto la temporanea interruzione o limitazione del traffico nel tratto interessato, al fine di consentire i soccorsi e gli accertamenti.

Questo ennesimo incidente riaccende l’allarme sulla pericolosità della Statale 106 e sulla necessità di interventi urgenti e definitivi per la sua messa in sicurezza, una richiesta che da anni viene avanzata dai residenti e dalle associazioni locali per fermare questa continua scia di sangue.