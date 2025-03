Tragico incidente sulla SS106, un decesso e un ferito

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Rossano sono impegnate nel Comune di Villapiana sulla SS106 al km 374.400 per un incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti, un semirimorchio Mercedes e una Passat volkswagen.

Ferito il conducente del mezzo pesante e deceduto l’autista dell’autovettura. La statale è al momento chiusa al transito.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli in attesa del magistrato di turno per l’autorizzazione al recupero della salma.

Sul posto carabinieri, polizia per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.