Sulla SS280 “Dei Due Mari” è chiusa la carreggiata in direzione Lamezia Terme, al km 20,500, a Marcellinara, in provincia di Catanzaro, a causa di un incidente in galleria fra un autocarro e un’automobile.

Due persone sono morte.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

