Tragico incidente sulla Statale 106: perdono la vita marito e moglie, feriti i tre figli

È di due morti e cinque feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri, poco dopo le 22, sulla Statale 106, in località Rovitti, nella periferia Nord di Trebisacce.

Le vittime, marito e moglie, residenti a Oriolo, viaggiavano, insieme ai tre figli – tutti feriti – a bordo di una Ford Focus.

L’auto, per cause che sono in via d’accertamento da parte della polizia stradale si è scontrata con un’Opel Meriva e una Bmw 520. I conducenti delle due vetture sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto subito dopo la richiesta d’aiuto da parte di alcuni automobilisti di passaggio sono arrivati gli equipaggi della Polstrada, i vigili del fuoco del Distaccamento d Castrovillari e alcune ambulanze del Suem 118 delle postazioni del “Chidichimo” e del “Giannettasio” di Rossano.

La situazione è apparsa subito grave. L’uomo e la donna sono presumibilmente morti sul colpo. I medici del servizio di emergenza, subito dopo l’estrazione dei corpi, dalle lamiere deformate della vettura, hanno provato a rianimarli ma ogni tentativo è risultato vano.

Gli altri cinque feriti sono stati caricati a bordo dei mezzi di soccorso e sono stati trasferiti alcuni nel “Chidichimo” di Trebisacce, altri nel”Giannettasio” di Rossano. La Statale 106 è rimasta bloccata per parecchie ore.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polstrada, Sul posto anche il personale dell’Anas che ha provveduto a rimuovere i veicolo incidentati e a ripristinare il manto stradale.