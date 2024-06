Tragico incidente sulla Statale 106, tre morti

Sulla strada statale 106 ‘Jonica’, è rimasto chiuso, fino al termine delle operazioni, il tratto al km 95,550, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente autonomo avvenuto a Mandorleto, in provincia di Reggio Calabria.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto un veicolo leggero. Il conducente ha perso il controllo dell’auto andando ad impattare contro il guardrail andando a finire sul muro di contenimento della corsia opposta.

Il traffico veicolare è stato deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, l’Elisoccorso del 118 e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 con un post informa “con grandissimo dolore che il bilancio delle vittime nell’incidente di Locri sale a tre. L’incidente si è verificato in località Moschetta nei pressi del Parco Archeologico.

La terza persona che già all’arrivo dei soccorsi versava in gravi condizioni è stato trasportato in elisoccorso, ma è arrivato in ospedale senza vita. Coinvolta anche una quarta persona, che è rimasta però indenne. Le vittime erano tutte di Brancaleone”.