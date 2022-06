Tragico incidente sulla Statale 106, un morto e un ferito

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale è distaccamento di Cirò Marina sono intervenute per Incidente stradale sulla Ss106 nel Comune di Strongoli.

Trattasi di un incidente stradale che ha coinvolto un auto Fiat 112 ed un camper. Il conducente della vettura (classe 1991) deceduto sul colpo. Il conducente del camper affidato alle cure del personale sanitario del Suem118.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Al momento la SS106 al km 261, 800 è chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.