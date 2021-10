Tragico incidente sulla Statale 107, una persona perde la vita

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è impegnata sulla SS107 bivio Cotronei per incidente stradale. Giunti sul posto le unità vigilfuoco constatavano lo scontro frontale tra una vettura Smart ed un autocarro che terminava la sua corsa aldilà della sede stradale.

Il conducente della vettura a seguito dell’impatto è deceduto sul colpo mentre il conducente dell’autocarro affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 veniva trasportato presso struttura ospedaliera.

Il tratto della SS107 è attualmente chiuso al traffico in ambedue i sensi di marcia. Sul posto magistrato di turno e polizia stradale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Intervento dei vigili del fuoco, ancora in atto, per il recupero della salma e la messa in sicurezza dei veicoli e del sito.