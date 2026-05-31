Tragico incidente sulla Statale della Piccola Sila: scontro tra due moto, muore un poliziotto di 21 anni

Una domenica di sangue sulle strade calabresi. Nel primo pomeriggio di oggi si è consumato un drammatico incidente mortale sulla Strada Statale 109 Quater della Piccola Sila, nel territorio comunale di Sorbo San Basile. Il bilancio è tragico: a perdere la vita è stato un giovane poliziotto di soli 21 anni.

La dinamica dell’impatto

​Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto due motoveicoli che, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si sono scontrati violentemente.

Un impatto fatale per il giovane agente, per il quale ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato vano.

​Traffico in tilt e soccorsi sul posto

​L’incidente è avvenuto all’altezza del km 8,800. Per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, il traffico ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, congestionando l’arteria stradale che porta verso la Sila.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente:

​I sanitari del 118 per i primi soccorsi.

​Le pattuglie delle Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi geometrici e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di bonifica del manto stradale per il ripristino della normale circolazione.