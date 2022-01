Tragico incidente sull’A2, perde la vita autista di un mezzo pesante

Per un incidente autonomo di un veicolo pesante sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, al km 187,257, uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione sud presso lo svincolo di Morano Calabro (Cosenza), con rientro in A2 presso il medesimo svincolo.

In direzione nord chiuse le rampe di uscita e di ingresso. Nel sinistro, l’autista del mezzo pesante è deceduto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’elisoccorso e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza, per il recupero del mezzo pesante e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.