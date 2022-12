Tragico incidente tra un’auto e un mezzo pesante: muore donna di 52 anni, feriti i due figli

L’impatto è avvenuto alle 19 circa di ieri sera allo svincolo di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria che collega l’A2 del Mediterraneo alla Strada di Grande Comunicazione Ionio-Tirreno.

Grave il bilancio del violento impatto tra un’auto e un mezzo pesante, a seguito del quale è deceduta una donna mentre due ragazzi sono rimasti feriti. Per cause in corso di accertamento, l’autovettura con a bordo la madre, di 52 anni e i suoi due figli è entrata in collisione con il camion.

L’impatto è stato purtroppo fatale alla donna, che è deceduta sul colpo, mentre sono rimasti feriti i due ragazzi. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Palmi e Polistena, per cercare di liberare gli occupanti dalle lamiere accartocciate a causa dell’impatto.