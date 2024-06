Tragico naufragio di migranti nel Mar Jonio, muore una donna incinta. Sopravvissuti trasferiti in Calabria

Ennesima tragedia nel mare questa mattina tra la Grecia e l’Italia, dove un barchino – con a bordo un numero non ancora ben definito di migranti – si sarebbe improvvisamente ribaltato per motivi ancora in fase di accertamento. Un incidente drammatico avvenuto nel bel mezzo del Mar Jonio, a circa 120 miglia natiche dalle coste calabresi.

Con non poche difficoltà il luogo è stato raggiunto dalla Guardia Costiera, che in una difficile operazione di soccorso è riuscita a trarre in salvo una decina di persone di nazionalità iraniana, irachena e siriana, tutte rimaste ferite e trasferite per le cure presso il porto di Roccella Jonica, dove è allestita la tensostruttura gestita da volontari e personale medico.

A quanto si apprende, una donna incinta rimasta gravemente ferita nell’incidente sarebbe morta durante il trasporto. Nello scalo sono al momento presenti diverse ambulanze e personale sanitario per fronteggiare un’emergenza i cui numeri non sono ancora chiari.