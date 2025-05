Tragico schianto in galleria sulla SS280, le vittime sono marito e moglie

Si trovavano su una Citroën Berlingò e viaggiavano lungo la Statale 280 dei Due Mari in Direzione Lamezia.

Intorno alle 8 di questa mattina, all’interno di una galleria, poco prima della svincolo di Marcellinara, la tragedia. La loro auto si è schiantata contro un camion che era fermo sul margine della carreggiata a causa di un guasto.

Un impatto terribile e violentissimo che non ha lasciato scampo a marito e moglie, due farmacisti in pensione. Le vittime sono Nicola Barbieri nativo di Vibo Valentia e Ornella Pelle, nativa di Cittanova, entrambi di 68 anni.

Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto con due ambulanze del Suem 118. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo ridotto un ammasso di lamiere e mettere in sicurezza l’area, mentre il magistrato di turno ha poi dato il via libera per la rimozione delle salme.

Alla Polizia Stradale il compito di effettuare tuti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quel che è sembrato un tragico quanto fatale incidente.

La Statale 280 “Dei Due Mari” da questa mattina è chiusa in direzione Lamezia Terme per la rimozione dell’auto e la messa in sicurezza della zona.