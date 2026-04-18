Tragico schianto nella notte in galleria, due giovani vittime in Calabria

Una notte di sangue e dolore quella appena trascorsa sulla Statale 107 Silana Crotonese. Poco dopo le ore 23:00, un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di due giovani all’interno della galleria “Fiego”, nei pressi del comune di San Fili.

La dinamica dell’incidente

​Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, due vetture si sono scontrate in modo violentissimo per cause tuttora in corso di accertamento. L’impatto, definito “estremamente violento” dai primi soccorritori giunti sul posto, non ha lasciato scampo a due dei passeggeri.

​Le vittime sono due giovani originari di Marano Marchesato. Un’altra persona coinvolta nel sinistro è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale; non si conoscono ancora nel dettaglio le sue condizioni cliniche.

​Macchina dei soccorsi in azione

​Lo scenario apparso ai soccorritori è stato subito critico. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente:

​Tre ambulanze del 118 per prestare le prime cure e il trasporto dei feriti.

​I Vigili del Fuoco, necessari per estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area.

​La Polizia Stradale, impegnata nei rilievi planimetrici per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

​In nottata è giunto sul posto anche il magistrato di turno per gli accertamenti di rito e per autorizzare la rimozione delle salme.

Traffico in tilt

​La Statale 107 è rimasta totalmente bloccata in entrambe le direzioni per diverse ore. I detriti e le carcasse delle auto incidentate hanno occupato l’intera carreggiata all’interno del tunnel, rendendo necessarie lunghe operazioni di bonifica e messa in sicurezza della sede stradale.