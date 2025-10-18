Tragico schianto sulla SS 106, muore un giovane motociclista di 19 anni


Ancora sangue sulla Statale 106 Ionica, tristemente nota per l’alto numero di incidenti. Un tragico scontro tra una moto e un’automobile, avvenuto in località “Passovecchio” di Crotone, è costato la vita al diciannovenne G.G.

​Il giovane, identificato con le iniziali G.G., era alla guida della sua moto quando, all’altezza di un incrocio lungo la SS 106, si è scontrato con un’autovettura per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti.

L’impatto è stato violentissimo e le condizioni del ragazzo sono apparse immediatamente disperate al momento dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al diciannovenne.

Vista la gravità delle lesioni riportate, si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale di Catanzaro.

Nonostante gli sforzi dei medici, purtroppo, G.G. è deceduto poche ore dopo il ricovero, aggravando il bilancio delle vittime sulla Statale 106.

Gli agenti della sezione di Crotone della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi sul posto per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento, le cause che hanno portato allo scontro all’altezza dell’incrocio restano in corso d’accertamento.