Tragico schianto sulla SS18: scontro frontale in località Marinella, un morto

Un violento incidente stradale ha tinto di sangue la serata di ieri lungo la Statale 18. Nel terribile impatto tra due vetture ha perso la vita un uomo; inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

​Ancora una vittima sulle strade calabresi. Il dramma si è consumato nella serata di ieri sulla SS18, nel tratto compreso nei pressi della località Marinella.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due automobili che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate in un impatto frontale estremamente violento che non ha lasciato scampo a uno dei conducenti.

​La dinamica e i soccorsi

​L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dagli automobilisti in transito che si sono trovati davanti a una scena agghiacciante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno dei due guidatori, morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima né le condizioni degli altri eventuali occupanti dei veicoli coinvolti.

​Strada chiusa e rilievi

​Oltre ai soccorsi medici, sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. Presente anche il personale dell’Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nella rimozione dei detriti dalla carreggiata.

​La SS18 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il recupero dei mezzi incidentati. Il blocco ha causato pesanti rallentamenti alla circolazione per diverse ore, prima che la situazione tornasse alla normalità nella notte.