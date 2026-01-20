Tragico schianto sulla Statale 106 a Montepaone: una vittima e due feriti gravi

Il sangue torna a scorrere sulla Strada Statale 106, tristemente nota per la sua pericolosità. In un grave incidente verificatosi nelle scorse ore nel territorio comunale di Montepaone, una donna ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in modo serio.

​La dinamica del sinistro

​L’impatto, violentissimo, ha coinvolto due autovetture: una Ford Fiesta e una Toyota RAV4. Le cause dello scontro sono tuttora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ma i danni riportati dai mezzi testimoniano la forza dell’urto che non ha lasciato scampo a una delle occupanti.

​L’intervento dei soccorsi

​Sul posto è intervenuta d’urgenza la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Soverato. I soccorritori hanno lavorato alacremente per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere e per prestare assistenza ai due feriti.

Questi ultimi, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasferiti d’urgenza presso la struttura ospedaliera più vicina dal personale sanitario del 118.

​Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono proseguite con la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata, per scongiurare ulteriori rischi come incendi o sversamenti di liquidi infiammabili.

​Disagi alla circolazione

​Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e il successivo ripristino del manto stradale, il tratto della SS 106 interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al transito. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti fino al completamento delle procedure di sicurezza.

​L’ennesimo tributo di sangue su un’arteria stradale che continua a rappresentare una sfida critica per la sicurezza viaria regionale.

