Tragico schianto sulla Statale 106, la Calabria piange il giovane Pietro

Il bilancio delle vittime sulla Strada Statale 106 si aggrava ulteriormente, tingendosi ancora una volta di nero. L’ennesima tragedia stradale ha strappato alla vita Pietro Fontana, un giovane di soli 33 anni, originario di Belcastro, coinvolto in un drammatico incidente che non gli ha lasciato scampo.

La dinamica del sinistro

​L’incidente, avvenuto in un tratto già tristemente noto per la sua pericolosità, ha visto il coinvolgimento del giovane in circostanze che sono tuttora al vaglio delle autorità competenti.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118 e delle forze dell’ordine, ogni tentativo di rianimare il trentatreenne è risultato vano: l’impatto è stato troppo violento.

​Il dolore di una comunità

​La notizia della scomparsa di Pietro si è diffusa rapidamente a Belcastro, gettando l’intero comune nel dolore e nello sconforto. Descritto da amici e conoscenti come un ragazzo solare e pieno di vita, la sua morte lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma in tutta la cittadinanza che oggi si stringe attorno ai parenti in un abbraccio silenzioso.

La “Strada della Morte” non si ferma

​Questo nuovo lutto riaccende prepotentemente le polemiche sulla sicurezza della SS106, ribattezzata ormai da anni la “strada della morte”.

Un’arteria fondamentale per il collegamento della fascia ionica, ma che continua a mietere vittime a causa di tratti obsoleti, scarsa illuminazione e una messa in sicurezza che, per molti residenti e associazioni, non è più rimandabile.

Con la morte di Pietro Fontana, si allunga la lista delle vite spezzate su un asfalto che sembra non conoscere tregua, trasformando ogni viaggio in un rischio inaccettabile per le migliaia di automobilisti che la percorrono quotidianamente.