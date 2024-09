Tragico schianto tra una moto e un furgone. Muore 50enne, grave il figlio di 13 anni

Terribile incidente stradale alle porte di Vibo Valentia avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

Per cause in corso di accertamento una moto di grossa cilindrata, sulla quale viaggiavano padre e figlio, ha impattato violentemente contro un furgone.

L’incidente è avvenuto lungo Viale Affaccio all’ingresso Sud dove si trova il bivio per Triparni. A seguito del violento scontro, il motociclista, P. I. di 50 anni, è morto.

A nulla sono serviti i soccorsi prestati dai sanitari del 118 arrivati sul posto. Il figlio, invece, un ragazzino di 13 anni, è rimasto gravemente ferito.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso che ha il trasferito il 13enne al Pugliese Ciaccio di Catanzaro.