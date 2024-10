Tragico schianto tra una moto e un’auto: perde la vita un 35enne

Tragico incidente stradale avvenuto sulla via Provinciale a Ricadi, nel Vibonese. Per cause in corso di accertamento, ieri pomeriggio, un’auto si è scontrata violentemente con una moto.

Nell’impatto ha perso la vita il centauro, Antonio Vita, 35 anni, di Drapia. Il 35enne sarebbe andato ad impattare all’interno dello sportello della vettura che viaggiava in senso opposto, riportando gravi ferite alla testa, sebbene, secondo quanto si apprende, fosse munito di casco.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso sanitario che ha trasportato il giovane, in gravi condizione, all’ospedale Pugliese-Ciaccio dove è spirato poco dopo.

L’automobilista residente a Santa Domenica, è stato invece trasportato all’ospedale di Tropea per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.