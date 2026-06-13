Tragico scontro auto-moto, muore un ristoratore di 48 anni

Una comunità sotto shock e in lutto per la prematura scomparsa di Francesco Vescio, 48 anni, noto e stimato ristoratore del luogo. L’uomo ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio di Nocera Terinese.

​La dinamica del sinistro

​Secondo le prime ricostruzioni, il quarantottenne viaggiava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si è scontrato violentemente con un’automobile.

​L’impatto è stato fatale per il centauro. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale di Lamezia Terme. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il 48enne è deceduto poco dopo il ricovero.

​Ferita, ma non in pericolo di vita, la donna che si trovava alla guida della vettura coinvolta nel sinistro.

​Macchina dei soccorsi e indagini

​Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente:

​I sanitari del 118 per i primi soccorsi e il trasporto d’urgenza;

​I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata;

​I Carabinieri, impegnati nei rilievi planimetrici necessari a ricostruire con esattezza l’esatta dinamica e le responsabilità del tragico impatto.

​Disposta l’autopsia: La salma di Francesco Vescio è stata successivamente trasferita presso l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria e del medico legale per gli accertamenti di rito.

​La notizia della scomparsa di Vescio si è diffusa rapidamente, lasciando un profondo vuoto in tutta la comunità locale, dove il quarantottenne era conosciuto e apprezzato da tutti per la sua attività e il suo errore umano.