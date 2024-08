Tragico scontro tra auto e moto a Ferragosto, muore un 63enne

Un uomo di 63 anni è deceduto a causa di un incidente sulla ss 18 a Gizzeria. Secondo quanto si apprende, l’uomo a bordo di una moto, Rocco Fabiani, per cause in corso di accertamento è stato coinvolto in un tamponamento.

Era molto conosciuto in zona anche per via del suo lavoro in una banca a Lamezia.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine per quanto di competenza ma per il 63enne di San Pietro a Maida non c’è stato nulla da fare ed è deceduto durante il trasporto in ospedale.