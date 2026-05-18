Tragico scontro tra auto e moto sulla Statale 106, morto un 17enne

Un minorenne reggino è deceduto e un altro giovane, anch’egli reggino, ferito in modo molto serio, il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato in provincia di Reggio Calabria, nella Locride, lungo la Strada Statale 106, a Bianco.

Nel violentissimo scontro tra un’automobile e una moto a perdere la vita è stato un giovane centauro di Ferruzzano, B.M., di 17 anni, che si trovava alla guida del suo scooter.

Ferito in modo grave e per questo trasportato e ricoverato all’ospedale di Locri un altro giovane reggino che si trovava in sella alla moto condotta dalla vittima.

Il decesso, subito dopo il violentissimo scontro, del giovane minorenne è stato pressoché istantaneo tant’è che i tentativi di salvagli la vita da parte del personale medico del 118 dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria si sono rivelati vani.

Sul luogo del tragico sinistro, per la ricostruzione dell’accaduto e, soprattutto, per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, i carabinieri della Compagnia di Bianco. La Procura di Locri ha disposto il sequestro dei due veicoli.