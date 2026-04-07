Tragico scontro tra auto sulla Statale 107, muore un giovane

Il bilancio del lunedì di Pasquetta sulle strade calabresi si tinge di nero. In un drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, 6 aprile, un giovane di 31 anni ha perso la vita lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”.

​La dinamica dell’incidente

​L’impatto, violentissimo, è avvenuto nel tratto compreso tra Camigliatello Silano e Spezzano della Sila. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due vetture si sono scontrate frontalmente. La forza dell’urto non ha lasciato scampo al 31enne, deceduto praticamente sul colpo.

​Nell’incidente è rimasta coinvolta un’altra persona, rimasta ferita in modo grave e trasportata d’urgenza dai sanitari del 118 presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

​Traffico in tilt e strade chiuse

​Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e i rilievi del caso, l’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Il personale Anas e le forze dell’ordine hanno deviato la circolazione su percorsi alternativi, ma il blocco ha causato pesanti rallentamenti e la formazione di lunghe code, complicando il rientro dei tanti automobilisti che avevano trascorso la giornata in Sila.