Tragico scontro tra due moto, un morto

Grave incidente stradale, questa mattina, nei pressi di Tortora (Cosenza). Due moto, per cause in corso di accertamento, si sono violentemente scontrate.

Uno dei motociclisti ha purtroppo perso la vita. Si tratta di un barista di Praia a Mare, Domenico Covelli, 41 anni.

L’uomo aveva riportato gravi fratture ed era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, dove però è morto poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso. Il secondo motociclista non sarebbe invece in pericolo di vita. Si trova ricoverato all’ospedale di Paola.