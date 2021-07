Tragico scontro tra uno scooter e un’auto, muore un giovane di 29 anni

Un giovane di 29 anni, V.D.M., ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nei pressi di una rotonda in contrada Scinà a poca distanza dal parco Peppino Impastato nella periferia Sud di Lamezia Terme.

Da una prima sommaria ricostruzione, lo scooter su cui viaggiava il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, una Dacia Duster. Il giovane, a causa del violentissimo impatto, è rovinato pesantemente sull’asfalto.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso, sta operando la Polizia municipale per i rilievi del caso e il magistrato di turno della locale procura.