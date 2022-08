Trapela l’identità del nuovo amore di Elisabetta Gregoraci

Tra una serata e l’altra dell’ormai suo Battiti Live, con tutto il codazzo di inevitabili polemiche, il suo nome è sempre quello che circola di più in ambito gossip. E non potrebbe essere altrimenti. Molti si chiedono se davvero sia ancora single. A quanto pare ancora si ma – come riporta Arlex.it – vi potrebbero essere novità a brevissima scadenza.

Intanto però non perde occasione di unirsi alla sua famiglia, quella composta da Flavio Briatore e dal loro figlio Nathan Falco. Foto scattate nei quattro angoli del modo in tutte le stagioni, a testimonianza di una sua presenza fortemente voluta accanto al suo ex marito e, soprattutto, a suo figlio di 12 anni.

Sempre presente. Appena i suoi impegni di lavoro le permettono di raggiungere il resto della sua famiglia, non ci pensa due volte, parte e basta. Accanto al suo ex marito, Flavio Briatore ed al loro Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci si concede senza risparmiarsi, felice di esserci. Sempre. Però, c’è sempre un però e lo ha confessato lei stessa in un’intervista di qualche tempo fa, in cui dichiarava che era single ormai da tempo. E per colpa…degli uomini.

Probabilmente impressionati dal fatto che il suo ex marito si chiami Flavio Briatore e poi per quel suo essere così straordinariamente attiva, autonoma, sembra quasi spaventare chi abbia voglia di avvicinarsi a lei. Forse, negli ultimi tempi, qualcuno un po’ più coraggioso Elisabetta Gregoraci potrebbe averlo incontrato ed alcuni rumors sono molto insistenti da questo punto di vista. E sembra che abbiano già centrato il soggetto interessato. Di chi si tratta?

Le voci portano ad un nome preciso. la prima cosa che si evidenzia è il fatto che lui sia più giovane di lei di 12 anni. Elisabetta Gregoraci sarebbe stata avvistata in atteggiamenti inequivocabili accanto ad un volto già noto. Il settimanale Di Più si è portato avanti con le indiscrezioni facendo immediatamente nome e cognome del presunto nuovo compagno della conduttrice di Soverato: Giulio Fratini, come riportato da corrieredellosport.it.

Neanche a farlo apposta il luogo di svariati loro incontri è stato il locale di proprietà di Flavio Briatore e Daniela Santanché a Forte dei Marmi, il Twiga. Elemento ormai determinante per scoprire eventuali legami che vadano oltre le semplice conoscenza è stabilire se i due si seguano sui social. Ebbene si. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si seguono vicendevolmente sui social ed addirittura Giulio Fratini è diventato follower di Nathan Falco. Questa potrebbe davvero essere la conferma definitiva di come tra i due vi sia realmente qualcosa.