Trapianto di cornea al PSM di Satriano

È stata eseguita con successo la procedura di trapianto di cornea presso il PSM di Satriano, lo rende noto le direzione sanitaria del presidio sanitario privato in provincia di Catanzaro.

Di fatti all’interno della struttura che da anni offre servizi di cura e assistenza in regime di Ricovero e Ambulatoriale afferenti ad alta specializzazione chirugica anche in ambito oftalmologico, è stata possibile dal inizio del 2025 anche la strutturazione e la relativa attivazione delle procedure assistenziali specialistiche per soggetti affetti da problematiche oculistiche e per ueste candidati al trapianto di cornea.

Ecco quindi che attraverso un arricchimento della propria offerta il PSM amplia la capacità di presa in carico in favore di una parte dell’utenza regionale e non, che per i propri bisogni di salute ancora troppe volte si vede costretta a lunghi tempi d’attesa o alla migrazione sanitaria oltre regione.

In tal senso presso il PSM all’interno di un regime privatistico riconducibile ad un modello esclusivamente “out of pocket” il paziente finalmente può in tempi brevi,anche alle nostre latitudini, accedere al trapianto di cornea, ricevendo un assistenza specialistica in un perimetro di alta tecnologia, con un solido expertise chirugico-assistenzialeed in massimo comfort.